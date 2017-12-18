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В Тульской области введен режим повышенной готовности

В Тульской области введен режим повышенной готовности

Это связано с ухудшением погодных условий.

18 и 19 декабря в Тульской области ожидается ухудшение погодных условий: сильные осадки (дождь, снег, мокрый снег), гололед, ветер до 20 м/с. Энергетики ПАО «МРСК Центра» мобилизованы и готовы к ликвидации последствий возможных технологических нарушений.

В регионе веден режим повышенной готовности. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал.

Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

Специалисты ведут непрерывный мониторинг метеообстановки. Также усилен контроль за объектами электросетевой инфраструктуры и обеспечено четкое информационное взаимодействие с МЧС, региональными и местными властями.

Контакт-центры энергокомпаний в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по бесплатным прямым номерам:

МРСК Центра: 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 (915) 38-000-38 в Teleram и Viber.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:38 +4
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