90 туляков обратились в администрацию в общероссийский день приема граждан
Это на 36,4% больше, чем в 2016 году.
В ходе общероссийского дня приема граждан в администрацию Тулы обратились 90 жителей. Прием проходил в течение дня — с 12.00 до 20.00.
Уполномоченные лица администрации МО город Тула (глава администрации, его заместители, начальники главных управлений по территориальным округам, начальник управления правовой работы и контроля) проводили личный прием граждан по вопросам, решение которых входит в их компетенцию.
Принято 90 граждан, что на 36,4% больше, чем в 2016 году, из них в приемной администрации города принято 60 человек, в приемных территориальных округов — 30 человек.
Другие статьи по темам
Место
Прочее