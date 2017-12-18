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90 туляков обратились в администрацию в общероссийский день приема граждан

90 туляков обратились в администрацию в общероссийский день приема граждан

Это на 36,4% больше, чем в 2016 году.

В ходе общероссийского дня приема граждан в администрацию Тулы обратились 90 жителей. Прием проходил в течение дня — с 12.00 до 20.00.

Уполномоченные лица администрации МО город Тула (глава администрации, его заместители, начальники главных управлений по территориальным округам, начальник управления правовой работы и контроля) проводили личный прием граждан по вопросам, решение которых входит в их компетенцию.

Принято 90 граждан, что на 36,4% больше, чем в 2016 году, из них в приемной администрации города принято 60 человек, в приемных территориальных округов — 30 человек.

вчера, в 20:04 0
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