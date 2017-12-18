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В Тульской области энергетики успешно устранили учебную аварию

В Тульской области энергетики успешно устранили учебную аварию

Согласно легенде, специалисты «Тулэнерго» восстанавливали повреждённую во время падения ЛЭП.

В Тульской области состоялись внеочередные учения по отработке действий при ликвидации технологических нарушений в электросетевом комплексе. По легенде, из-за проезда лесозаготовительного комбайна упала опора ЛЭП и оборвались провода – без электричества остались более 1000 жителей 22 населенных пунктов Веневского района.

Энергетики находились на постоянной связи с органами власти, сотрудниками МЧС и коммунальными службами. О сложившейся ситуации и принимаемых мерах оперативно проинформировали местных жителей, открыв для них «горячую линию».

В учениях принимали участие 10 бригад «Тулэнерго», а также несколько единиц спецтехники. На время проведения работа подачу электричества восстановили с помощью резервных источников питания. В итоге технологическое нарушение было ликвидировано, нормальная схема электроснабжения восстановлена.

Подобные мероприятия позволяют сотрудникам «Тулэнерго» отработать действия при реальных авариях, и при возникновении внештатных ситуаций устранять неполадки в кратчайшие сроки.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:48 +2
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Тульская область

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