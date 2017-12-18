Во вторник, 19 декабря, в Пролетарском районе не будет холодной воды
Плановые отключения связаны с ремонтными работами в одном из домов.
По информации «Тулагорводоканала», во вторник, 19 декабря, сотрудники предприятия проведут плановые ремонтно-восстановительные работы по адресу: ул. Кутузова, 20-б.
В связи с этим с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Кутузова, 20, 22, 22-а,
- ул. Шухова, 24, к. 3, 22-в,
- ул. Немцова, 15-а,
- ул. Р. Зорге, 19-б.
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