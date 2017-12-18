Во вторник, 19 декабря, в Пролетарском районе не будет холодной воды

Плановые отключения связаны с ремонтными работами в одном из домов.

По информации «Тулагорводоканала», во вторник, 19 декабря, сотрудники предприятия проведут плановые ремонтно-восстановительные работы по адресу: ул. Кутузова, 20-б.

В связи с этим с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам: