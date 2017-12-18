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Во вторник, 19 декабря, в Пролетарском районе не будет холодной воды

Во вторник, 19 декабря, в Пролетарском районе не будет холодной воды

Плановые отключения связаны с ремонтными работами в одном из домов.

По информации «Тулагорводоканала», во вторник, 19 декабря, сотрудники предприятия проведут плановые ремонтно-восстановительные работы по адресу: ул. Кутузова, 20-б.

В связи с этим с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Кутузова, 20, 22, 22-а,
  • ул. Шухова, 24, к. 3, 22-в,
  • ул. Немцова, 15-а,
  • ул. Р. Зорге, 19-б.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:09 +3
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