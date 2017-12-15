«Арсенал» запустил новогодний конкурс для детей

ПФК «Арсенал» объявляет новогодний конкурс для детей от 6 до 14 лет. Условия очень просты — нужно нарисовать рисунок.

- Тематика новогодняя с добавлением футбола и, конечно, нашей любимой команды. Сочиняйте, выдумывайте и наносите свои мысли красками или карандашами на бумагу, — говорят в пресс-службе «Арсенала».

Свои работы присылайте на электронную почту press@arsenaltula.ru с пометкой «Новогодний конкурс». Авторов лучших рисунков ждут новогодние подарки от клуба.



Рисунки принимаются до 24 декабря.