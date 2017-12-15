«Арсенал» запустил новогодний конкурс для детей
Заявки принимаются до 24 декабря.
ПФК «Арсенал» объявляет новогодний конкурс для детей от 6 до 14 лет. Условия очень просты — нужно нарисовать рисунок.
- Тематика новогодняя с добавлением футбола и, конечно, нашей любимой команды. Сочиняйте, выдумывайте и наносите свои мысли красками или карандашами на бумагу, — говорят в пресс-службе «Арсенала».
Свои работы присылайте на электронную почту press@arsenaltula.ru с пометкой «Новогодний конкурс». Авторов лучших рисунков ждут новогодние подарки от клуба.
Рисунки принимаются до 24 декабря.
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