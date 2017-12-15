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В Тульской области мигранты жили в раздевалке школьного спортзала

В Тульской области мигранты жили в раздевалке школьного спортзала

Это помещение иностранцам предоставил 29-летний туляк.

Приговором Плавского районного суда Тульской области 29-летний туляк признан виновным по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ — организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ.

Суд установил, что с 20 по 26 декабря 2016 года мужчина в Плавском районе предоставил двоим мигрантам, которые незаконно находились в России, помещение раздевалки спортивного зала одной из школ.

Туляк создал в помещении необходимые бытовые условия (место для отдыха, для приготовления и приема пищи). Также без заключения трудовых договоров он предоставил указанным лицам работу в качестве разнорабочих по ремонту кровли здания детского сада, выплачивая им деньги для приобретения продуктов питания в счет будущей зарплаты.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 1 год.

13 декабря Тульский областной суд отменил условное осуждение и назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год с отбыванием в колонии-поселении. Приговор суда вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:51 +1
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