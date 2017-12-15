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В «Звездных войнах» засветился пистолет тульского конструктора

В «Звездных войнах» засветился пистолет тульского конструктора

В оригинальной кинотрилогии принцесса Лея использовала советский пистолет Марголина, конструктора тульского оружейного завода.

14 декабря вышла в свет 8-я часть «Звездных войн». В честь этой даты Концерн Калашников в своем фейсбуке опубликовал интересную новость.

«А вы знали, что в оригинальной трилогии оружием принцессы Леи стал советский пистолет Марголина?

Михаил Владимирович Марголин — единственный в истории абсолютно слепой конструктор стрелкового оружия. Зрение он потерял в армии после ранения в голову, тогда ему было всего 18 лет. Самостоятельно выучился на конструктора, начал работать на Тульском оружейном заводе. Во время войны занимался улучшением системы ремонта оружия, поступавшего с фронта. После войны вернулся к работе над спортивным оружием и создал свой самый известный образец — пистолет Марголина М. Ц..

Пистолет выпускался на Ижевском механическом заводе с 1948 по 1979 год.

Реквизиторы выбрали именно его из-за изящности дизайна. Только этот пистолет хорошо смотрелся в небольших руках миниатюрной Кэри Фишер».

В комментариях к публикации, тему слегка осмеяли:

 

 

Конструктор оружия Михаил Марголин в 1938 году действительно возглавил одну из групп в конструкторских бюро в Туле, где разработал самозарядный пистолет «ТКБ-205» калибра 9 мм. По результатам испытаний на «Центральном научно-исследовательском полигоне стрелкового и минометного вооружения Главного артиллерийского управления РККА» (НИПСМВО) в 1940 году пистолет был одобрен, но по существовавшим на тот момент приказам Наркомата обороны пистолеты калибра 9 мм не предусматривалось ставить на вооружение, и работа над проектом была прекращена. В 1940 году Марголин вернулся в Москву и продолжил работы над спортивным оружием на основе пистолета ТТ конструкции Токарева образца 1933 г.

В 1943 год Марголина перевели в опытное конструкторское бюро при Арсенале Главного артиллерийского управления, где он работал по рекламациям, поступающим с фронта над улучшением ремонта стрелкового оружия в полевых условиях. В 1946 г., продолжая работать в ГАУ, он вернулся к работе над спортивным оружием. В 1947 году им был разработан спортивный малокалиберный пистолет МЦ, который неоднократно использовался на чемпионатах и Олимпийских играх.

сегодня, в 15:12 +3
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Люди
Михаил Марголин
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Тула

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