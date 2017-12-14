Три тульских фестиваля удостоены звания «Национального события года»

Фото из архива Myslo.

Это международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово», театрализованный фестиваль «Толстой Weekend» и новый тульский фестиваль «День пряника».

Фестивали получат активную информационную поддержку в рамках проекта Национальный календарь событий EventsInRussia.com. Анонсы Национальных событий не только публикуются на официальном портале eventsinrussia.com и социальных сетях, но и рассылаются участникам рынка — представителям туристско-информационных центров, турфирм, отелей, а также национальных туристских офисов VisitRussia за рубежом.

«Мы прошли серьезный отбор, и эта победа говорит о том, что наши мероприятия вызывают интерес на федеральном и даже международном уровне. А значит, мы двигаемся в правильном направлении. Ежегодно в Тульской области проводится множество замечательных фестивалей и праздников. Все они связаны с нашей историей, традициями и культурой. Теперь у нас появилась возможность рассказать о них не только в России, но и за рубежом, что поможет привлечь туристов в регион», — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

В этом году на соискание статуса «Национальное событие года» было подано 1600 заявок из 74 регионов России, конкурс составил 8 проектов на место в календаре.

Полный список «Национальных событий 2018» размещен в отдельном разделе портала: http://eventsinrussia.com/topevents/.

Myslo освещал все эти события. Хотите посмотреть фоторепортажи? Заходите сюда:

Толстой Weekend — здесь.

Поле Куликово — здесь.

День пряника — здесь.

справка Myslo

Национальный календарь событий EventsInRussia.com — федеральный информационный ресурс о лучших туристических событиях России.