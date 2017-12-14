Три тульских фестиваля удостоены звания «Национального события года»
По результатам конкурса на звание «Национальное событие года» три мероприятия Тульской области включены в ТОП-200 лучших событийных проектов России.
Это международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово», театрализованный фестиваль «Толстой Weekend» и новый тульский фестиваль «День пряника».
Фестивали получат активную информационную поддержку в рамках проекта Национальный календарь событий EventsInRussia.com. Анонсы Национальных событий не только публикуются на официальном портале eventsinrussia.com и социальных сетях, но и рассылаются участникам рынка — представителям туристско-информационных центров, турфирм, отелей, а также национальных туристских офисов VisitRussia за рубежом.
«Мы прошли серьезный отбор, и эта победа говорит о том, что наши мероприятия вызывают интерес на федеральном и даже международном уровне. А значит, мы двигаемся в правильном направлении. Ежегодно в Тульской области проводится множество замечательных фестивалей и праздников. Все они связаны с нашей историей, традициями и культурой. Теперь у нас появилась возможность рассказать о них не только в России, но и за рубежом, что поможет привлечь туристов в регион», — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
В этом году на соискание статуса «Национальное событие года» было подано 1600 заявок из 74 регионов России, конкурс составил 8 проектов на место в календаре.
Полный список «Национальных событий 2018» размещен в отдельном разделе портала: http://eventsinrussia.com/topevents/.
Myslo освещал все эти события. Хотите посмотреть фоторепортажи? Заходите сюда:
Толстой Weekend — здесь.
Поле Куликово — здесь.
День пряника — здесь.
Национальный календарь событий EventsInRussia.com — федеральный информационный ресурс о лучших туристических событиях России.
Он создан по инициативе Министерства