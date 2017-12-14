новости
новости
Регистрация
Три тульских фестиваля удостоены звания «Национального события года»
Фото из архива Myslo.

Три тульских фестиваля удостоены звания «Национального события года»

По результатам конкурса на звание «Национальное событие года» три мероприятия Тульской области включены в ТОП-200 лучших событийных проектов России.

Это международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово», театрализованный фестиваль «Толстой Weekend» и новый тульский фестиваль «День пряника».

Фестивали получат активную информационную поддержку в рамках проекта Национальный календарь событий EventsInRussia.com. Анонсы Национальных событий не только публикуются на официальном портале eventsinrussia.com и социальных сетях, но и рассылаются участникам рынка — представителям туристско-информационных центров, турфирм, отелей, а также национальных туристских офисов VisitRussia за рубежом.

«Мы прошли серьезный отбор, и эта победа говорит о том, что наши мероприятия вызывают интерес на федеральном и даже международном уровне. А значит, мы двигаемся в правильном направлении. Ежегодно в Тульской области проводится множество замечательных фестивалей и праздников. Все они связаны с нашей историей, традициями и культурой. Теперь у нас появилась возможность рассказать о них не только в России, но и за рубежом, что поможет привлечь туристов в регион», — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

В этом году на соискание статуса «Национальное событие года» было подано 1600 заявок из 74 регионов России, конкурс составил 8 проектов на место в календаре.

Полный список «Национальных событий 2018» размещен в отдельном разделе портала: http://eventsinrussia.com/topevents/.

Myslo освещал все эти события. Хотите посмотреть фоторепортажи? Заходите сюда: 

Толстой Weekend — здесь.

Поле Куликово — здесь.

День пряника — здесь.

справка Myslo

Национальный календарь событий EventsInRussia.com — федеральный информационный ресурс о лучших туристических событиях России.

Он создан по инициативе Министерства культуры РФ в рамках реализации федеральной программы продвижения российского туристского продукта «Visit Russia/Время отдыхать в России». Ежегодно по результатам работы экспертной комиссии отбирается ТОП-200 лучших событий года, которые получают статус Национального события. Оценка производится по целому ряду критериев: оригинальность, масштабность, устойчивость проведения, массовость, развитость инфраструктуры, медиаактивность, сезонность и др.

Галерея
Толстой Weekend, Фото: 1
Толстой Weekend, Фото: 2
Толстой Weekend, Фото: 3
Толстой Weekend, Фото: 4
Толстой Weekend, Фото: 5
Толстой Weekend, Фото: 6
Толстой Weekend, Фото: 7
Толстой Weekend, Фото: 8
Толстой Weekend, Фото: 9
Толстой Weekend, Фото: 10
Толстой Weekend, Фото: 11
Толстой Weekend, Фото: 12
Толстой Weekend, Фото: 13
Толстой Weekend, Фото: 14
Толстой Weekend, Фото: 15
Толстой Weekend, Фото: 16
Толстой Weekend, Фото: 17
Толстой Weekend, Фото: 18
Толстой Weekend, Фото: 19
Толстой Weekend, Фото: 20
Толстой Weekend, Фото: 21
Толстой Weekend, Фото: 22
Толстой Weekend, Фото: 23
Толстой Weekend, Фото: 24
Толстой Weekend, Фото: 25
Толстой Weekend, Фото: 26
Толстой Weekend, Фото: 27
Толстой Weekend, Фото: 28
Толстой Weekend, Фото: 29
Толстой Weekend, Фото: 30
Толстой Weekend, Фото: 31
Толстой Weekend, Фото: 32
Толстой Weekend, Фото: 33
Толстой Weekend, Фото: 34
Толстой Weekend, Фото: 35
Толстой Weekend, Фото: 36
показать все фотографии
сегодня, в 13:19 +2
Другие статьи по темам
Событие
фестивалиТолстой WeekendПоле КуликовоДень пряника
Люди
Татьяна Рыбкина
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские полицейские задержали браконьера
Тульские полицейские задержали браконьера
Владимир Путин ответил, зачем пойдет на выборы
Владимир Путин ответил, зачем пойдет на выборы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.