Тульские полицейские задержали браконьера

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

У мужчины были обнаружены незарегистрированный карабин, патроны и прибор для бесшумной стрельбы, а также туша зайца.

Сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области на постоянной основе выявляют и пресекают факты незаконной охоты. У полицейских была информация, что 53-летний житель поселка Барсуки может заниматься браконьерством.

В ходе оперативного мероприятия ночью сотрудники полиции остановили машину, за рулем которой находился указанный мужчина.

В салоне автомобиля были обнаружены незарегистрированный карабин, патроны и прибор для бесшумной стрельбы, а также туша зайца.

По предварительным данным, мужчина использовал оружие для охоты с нарушением законодательства.

- В настоящее время в отделе полиции «Ленинский» возбуждено уголовное дело по ст.222 УК РФ, а также составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ. Проводится комплекс мероприятий по установлению всех деталей противоправной деятельности подозреваемого, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.