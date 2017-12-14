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Тульские полицейские задержали браконьера
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Тульские полицейские задержали браконьера

У мужчины были обнаружены незарегистрированный карабин, патроны и прибор для бесшумной стрельбы, а также туша зайца.

Сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области на постоянной основе выявляют и пресекают факты незаконной охоты. У полицейских была информация, что 53-летний житель поселка Барсуки может заниматься браконьерством.
 
В ходе оперативного мероприятия ночью сотрудники полиции остановили машину, за рулем которой находился указанный мужчина.
 
В салоне автомобиля были обнаружены незарегистрированный карабин, патроны и прибор для бесшумной стрельбы, а также туша зайца.
 
 
По предварительным данным, мужчина использовал оружие для охоты с нарушением законодательства.
 
- В настоящее время в отделе полиции «Ленинский» возбуждено уголовное дело по ст.222 УК РФ, а также составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ. Проводится комплекс мероприятий по установлению всех деталей противоправной деятельности подозреваемого, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:29 +1
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