Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.
Тульские полицейские задержали браконьера
У мужчины были обнаружены незарегистрированный карабин, патроны и прибор для бесшумной стрельбы, а также туша зайца.
Сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области на постоянной основе выявляют и пресекают факты незаконной охоты. У полицейских была информация, что 53-летний житель поселка Барсуки может заниматься браконьерством.
В ходе оперативного мероприятия ночью сотрудники полиции остановили машину, за рулем которой находился указанный мужчина.
В салоне автомобиля были обнаружены незарегистрированный карабин, патроны и прибор для бесшумной стрельбы, а также туша зайца.
По предварительным данным, мужчина использовал оружие для охоты с нарушением законодательства.
- В настоящее время в отделе полиции «Ленинский» возбуждено уголовное дело по ст.222 УК РФ, а также составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ. Проводится комплекс мероприятий по установлению всех деталей противоправной деятельности подозреваемого, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.