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Погода в Туле 15 декабря: дождь, гололедица и туман

Погода в Туле 15 декабря: дождь, гололедица и туман

Синоптики прогнозируют легкий южный ветер и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу ожидается облачность. Ночью небольшие осадки.

Днём местами мокрый снег, дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки ожидается – до 2 мм). Ветер южной четверти 5-10 метров  в секунду. Местами туман.

На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью – от -1 до +4, днём – от нуля до плюс пяти градусов. Давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
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