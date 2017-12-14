Погода в Туле 15 декабря: дождь, гололедица и туман

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу ожидается облачность. Ночью небольшие осадки.

Днём местами мокрый снег, дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки ожидается – до 2 мм). Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Местами туман.

На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью – от -1 до +4, днём – от нуля до плюс пяти градусов. Давление низкое – 735-740 мм рт. ст.