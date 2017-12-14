Алексей Дюмин наградил сотрудников Росгвардии, которые задержали косогорского убийцу

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин наградил сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии медалями «Честь и мужество». За образцовое выполнение служебных обязанностей по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, награды получили старший сержант Вадим Родионов и прапорщик Сергей Лазарев.

Вадим Родионов и Сергей Лазарев задержали опасного преступника, убийцу пятерых человек — Сирожиддина Шералиева. Это жуткое преступление случилось 30 мая 2015 года.

- Полицейские заступили на ночное дежурство по охране в поселке Косая Гора. Около 4 часов утра сотрудники получили информацию о том, что мужчина убил родственницу холодным оружием. Экипаж группы задержания незамедлительно проследовал по указанному адресу, где обнаружил несколько трупов и двух граждан, получивших телесные повреждения. Сотрудники увидели неизвестного мужчину, пытающегося от них скрыться, и задержали его, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Тульской области.

В декабре 2016 года Шералиева признали опасным для общества и приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Подробности этого страшного убийства в специальном сюжете Myslo.

- Сотрудники с высокой ответственностью отнеслись к выполнению своих должностных обязанностей, — отметил Алексей Дюмин. — Их порядочность, принципиальность и справедливость достойны уважения и признания, а их уверенная и незамедлительная реакция в опасной ситуации может служить примером для молодого поколения бойцов.