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Алексей Дюмин наградил сотрудников Росгвардии, которые задержали косогорского убийцу

Алексей Дюмин наградил сотрудников Росгвардии, которые задержали косогорского убийцу

Страшное преступление случилось 30 мая 2015 года.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин наградил сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии медалями «Честь и мужество». За образцовое выполнение служебных обязанностей по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, награды получили старший сержант Вадим Родионов и прапорщик Сергей Лазарев.

Вадим Родионов и Сергей Лазарев задержали опасного преступника, убийцу пятерых человек — Сирожиддина Шералиева. Это жуткое преступление случилось 30 мая 2015 года.

- Полицейские заступили на ночное дежурство по охране в поселке Косая Гора. Около 4 часов утра сотрудники получили информацию о том, что мужчина убил родственницу холодным оружием. Экипаж группы задержания незамедлительно проследовал по указанному адресу, где обнаружил несколько трупов и двух граждан, получивших телесные повреждения. Сотрудники увидели неизвестного мужчину, пытающегося от них скрыться, и задержали его, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Тульской области.

В декабре 2016 года Шералиева признали опасным для общества и приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Подробности этого страшного убийства в специальном сюжете Myslo.

- Сотрудники с высокой ответственностью отнеслись к выполнению своих должностных обязанностей, — отметил Алексей Дюмин. — Их порядочность, принципиальность и справедливость достойны уважения и признания, а их уверенная и незамедлительная реакция в опасной ситуации может служить примером для молодого поколения бойцов.

Сюжет: Массовое убийство на Косой Горе
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:15 +2
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