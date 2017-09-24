Собака убитой на Косой Горе тульской семьи уехала жить в Грузию
Пёс Мишка принадлежал семье, погибшей от рук «косогорского убийцы» Шералиева. Новый дом он обрел благодаря столичным журналистам.
Журналистка интернет-издания «Медиазона» из Москвы Мария Климова забрала пса Мишку после того, как делала репортаж об убийстве на Косой Горе более двух лет назад.
Корреспондент увидела оставленного пса на месте убийства. Девушке стало жаль животное, которого даже соседи не кормили. Через соцсети она искала для Мишки новых хозяев.
В итоге собаку забрала фоторедактор «Медиазоны» Маргарита Филиппова.
23 сентября 2017 года Мария Климова рассказала у себя в твиттере, что собака едет в Грузию домой.
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