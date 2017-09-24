Собака убитой на Косой Горе тульской семьи уехала жить в Грузию

Журналистка интернет-издания «Медиазона» из Москвы Мария Климова забрала пса Мишку после того, как делала репортаж об убийстве на Косой Горе более двух лет назад.

Корреспондент увидела оставленного пса на месте убийства. Девушке стало жаль животное, которого даже соседи не кормили. Через соцсети она искала для Мишки новых хозяев.

В итоге собаку забрала фоторедактор «Медиазоны» Маргарита Филиппова.