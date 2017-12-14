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15 декабря в Туле на Промышленном проезде ограничат движение транспорта

15 декабря в Туле на Промышленном проезде ограничат движение транспорта

Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

15 декабря с 9.00 до 16.00 главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу будет проводить работы по удалению аварийных деревьев.

В указанное время будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта по Промышленному проезду на участке от ул. Демидовской до ул. Герцена.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:23 +1
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