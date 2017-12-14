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При пожаре в Богородицком районе пострадала женщина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

При пожаре в Богородицком районе пострадала женщина

С ожогами лица она доставлена в больницу.

14 декабря в 1.03 на пульт Единой службы спасения поступило сообщение о возгорании деревянного дома на ул. Набережной в пос. Товарковский Богородицкого района.

На место незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. Справиться с огнем удалось уже в 1.18. В результате происшествия дом сгорел полностью.

При пожаре пострадала 47-летняя женщина. С ожогами лица она доставлена в больницу.

Причины пожара сейчас устанавливаются.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:40 0
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Пожарсгорел домженщина с ожогами лица
Место
Поселок ТоварковскийБогородицкий районТульская область

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