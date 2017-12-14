Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области
При пожаре в Богородицком районе пострадала женщина
С ожогами лица она доставлена в больницу.
14 декабря в 1.03 на пульт Единой службы спасения поступило сообщение о возгорании деревянного дома на ул. Набережной в пос. Товарковский Богородицкого района.
На место незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. Справиться с огнем удалось уже в 1.18. В результате происшествия дом сгорел полностью.
При пожаре пострадала 47-летняя женщина. С ожогами лица она доставлена в больницу.
Причины пожара сейчас устанавливаются.
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