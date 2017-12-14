В ДТП в центре Тулы пострадали две девушки

Фото УГИБДД по Тульской области.

Вчера, 13 декабря, в 20.50 в Туле на проспекте Ленина (возле здания областного УМВД) произошла серьезная авария. В УГИБДД по Тульской области рассказали подробности происшествия.

19-летний водитель автомобиля «Лада Приора», предположительно, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Лэнд Ровер», под управлением 40-летнего мужчины.

В аварии пострадала 16-летняя пассажирка «Приоры» и 15-летняя пассажирка «Лэнд Ровера». Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

На момент ДТП несовершеннолетние были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря этому получили незначительные травмы.