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В ДТП в центре Тулы пострадали две девушки
Фото УГИБДД по Тульской области.

В ДТП в центре Тулы пострадали две девушки

Стали известны подробности серьезной аварии.

Вчера, 13 декабря, в 20.50 в Туле на проспекте Ленина (возле здания областного УМВД) произошла серьезная авария. В УГИБДД по Тульской области рассказали подробности происшествия.

19-летний водитель автомобиля «Лада Приора», предположительно, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Лэнд Ровер», под управлением 40-летнего мужчины.

В аварии пострадала 16-летняя пассажирка «Приоры» и 15-летняя пассажирка «Лэнд Ровера». Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

На момент ДТП несовершеннолетние были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря этому получили незначительные травмы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:01 +2
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