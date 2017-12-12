Тульские депутаты утвердили бюджет города на 2018 год

Депутаты Тульской городской Думы утвердили бюджет регионального центра на 2018 год. Внеочередное заседание состоялось во вторник, 12 декабря.

Было отмечено, что главный финансовый документ города сбалансирован в связи с чем социально-экономический прогноз для Тулы на 2018 год вполне оптимистичный. Прогнозируется небольшой в процентном выражении, но уверенный рост основных экономических показателей: промышленного производства – на 6%, сельского хозяйства на 2 – 2,7%.

В прогнозном периоде планируется ежегодно вводить по 400 тысяч кв. м жилья, в том числе порядка 100 тысяч кв. м – жилья эконом-класса.

Основные параметры проекта бюджета муниципального образования на 2018-2020 годы имеют положительную динамику по доходам и расходам и сокращение дефицита бюджета.

Глава города Тулы Юрий Цкипури отметил, что при формировании проекта бюджета была проведена серьезная масштабная работа.

– В октябре в администрации города Тулы совместно с депутатами Тульской городской Думы прошло «нулевое» чтение по проекту бюджета, на котором были рассмотрены основные параметры и приоритетные направления расходования бюджетных средств. При этом были учтены мнения и пожелания жителей и председателей ТОС, – сообщил градоначальник. – Обсудили главный финансовый документ на заседаниях Штаба по стратегическому развитию города Тулы, Общественного совета, публичных слушаниях.

По словам Юрия Ивановича, проект бюджета сформирован на основе 25 муниципальных программ, которые аккумулируют более 90 процентов всех расходов бюджета. Как и в предыдущие годы, несмотря на непростую экономическую ситуацию, сохраняется социальная направленность бюджета. Около 60 процентов расходов приходится на финансирование социальной сферы: образование, культуру, спорт, здравоохранение, социальную политику. На жилищно-коммунальное хозяйство, национальную экономику направят порядка 30 процентов.

– В следующем году будет дан старт долгосрочной программе по переселению граждан из аварийного жилья. На первом этапе переселят жителей более 30 домов. Также впервые за долгие годы будет запущена программа по замене и ремонту лифтов в многоквартирных домах, с финансовым участием собственников жилья. Продолжится реализация программы по ремонту дорог. В бюджете 2018 года предусмотрены значительные денежные средства на интеграцию территории бывшего Ленинского района. Цель – доведение уровня качества жизни сельского населения до уровня жизни горожан, резюмировал Юрий Цкипури.

В итоге депутаты утвердили на будущий год объем доходов городской казны на уровне 12 млрд 374,1 млн рублей (2017 год – 13 млрд 771 млн рублей), расходов – 13 млрд 143 млн рублей (2017 год – 14 млрд 873,3 млн рублей). Дефицит – 768,9 млн рублей (2017 год – 1102,3 млн рублей).

– Показатели, заложенные в прогноз на 2018-2020 годы, создают возможность и необходимые предпосылки для обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования город Тула. По результатам 9 месяцев 2017 года в рейтинге среди сопоставимых городов-областных центров ЦФО по 13 показателям, характеризующим состояние бюджета, в сопоставимой оценке мы вышли на второе место, опередив Владимир, Смоленск и Калугу, — прокомментировал бюджет города на 2018 год заместитель главы администрации Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов.