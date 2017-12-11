В Туле открыли сквер имени Героя-лётчика Бориса Сафонова

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Работы по благоустройству были проведены в рамках проекта «Народный бюджет».

На улице Демонстрации состоялась церемония открытия сквера имени дважды Героя Советского Союза, летчика Бориса Феоктистовича Сафонова. В рамках мероприятия прошло награждение ветеранов и возложение цветов к бюсту Героя.

Благоустройство сквера состоялось в рамках программы «Народный бюджет – 2017» и было инициировано ТОС «Лидер». В сквере установили бюст лётчика, проложили пешеходные дорожки, оборудовали наружное освещение, провели работы по озеленению и смонтировали системы автоматического полива газонов. Общая стоимость работ составила порядка 3,8 млн рублей.

В текущем году благодаря «Народному бюджету» работы прошли на 59 объектах, а их стоимость составила более 95 млн рублей. Для участия в программе на следующий год подано 67 заявок. Сейчас их рассматривает конкурсная комиссия.