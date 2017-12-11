В Ефремове 11-летний мальчик отравился угарным газом

В ефремовскую городскую больницу госпитализирован 11-летний мальчик. Ребёнок поступил с диагнозом «отравление угарным газом». По предварительным данным, угарный газ стал поступать в квартиру одного из домов по улице Строителей во время работы газовой колонки.

По данному факту сотрудниками СУ СК России по Тульской области организована проверка, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам будет принято процессуальное решение.