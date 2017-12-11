Тулячка Инна Жданова выступит на чемпионате Европы по рукопашному бою

Фото из архива MySLO

Тренер городской спортшколы «Триумф» в пятый раз одержала победу на первенстве России, которое состоялось в Калининграде.

В калининградском дворце спорта «Юность» состоялся чемпионат России по рукопашному бою среди мужчин и женщин. За победу сражались более 300 сильнейших спортсменов из 45 регионов России.

Одержав три победы над спортсменками из Рязанской области и Чеченской республики, чемпионкой России в своей весовой категории в пятый раз стала спортсменка Тульской областной федерации рукопашного боя, воспитанница и тренер спортивной школы «Триумф», мастер спорта международного класса Инна Жданова.

По результатам соревнований сформирована сборная России, которая поедет на чемпионат Европы по рукопашному бою – он состоится в мае следующего года в Минске.

Инна Жданова вместе с другими спортсменками будет отстаивать честь нашей страны на международном уровне. Чемпионка России готовилась к соревнованиям под руководством тренера Дмитрия Дагаева.