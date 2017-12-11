Туляки стали участниками акции «Каждый день горжусь Россией»

Фото Тульской областной думы.

Такая масштабная акция, инициатором проведения которой выступает Молодежный парламент, в этом году прошла уже в третий раз. В том, что дата ее проведения совпала сейчас с Днем Героев Отечества, организаторы увидели повод вспомнить не только важные события прошлого, но и тех людей, которые стояли за ними. Молодежь надо воспитывать на героических историях наших соотечественников.

Участникам предлагалось ответить на сорок вопросов, относящихся к разным периодам нашей истории — от древней Руси до современности, и из самых разных сфер человеческой деятельности. Это и литература, и военные победы, и спорт, и биографии выдающихся ученых, общественных деятелей. Для современных молодых людей не так-то просто иногда ответить даже на вопросы об авторе романа «Молодая гвардия» или о том, против кого из белых генералов сражался Чапаев. Но как вступать в жизнь, не имея представления о знаковых страницах в жизни своего Отечества?

В России в общей сложности было организовано 7 тысяч площадок для желающих пройти тест. В Тульской области их было полтора десятка. Стационарные площадки работали в ряде учебных заведений в Алексине, Дубне, Донском, Киреевске, Новомосковске, Одоеве, Плавске. В Туле тест писали студенты педагогического и Тульского государственного университетов, а также ученики Центра образования № 7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского и лицея № 2. Присоединиться к ним мог любой желающий. Общее количество участников, прошедших тестирование на стационарных площадках в нашем регионе — 1139 человек.

Каждый участник получал на руки два бланка. Один он сдавал, другой забирал с собой — чтобы проверить, придя домой, правильность своих ответов. Хотя за неправильные ответы никто не ругал — тесты были анонимными, участники указывали только возраст и пол.

Писали тест и в Первомайской кадетской школе. К его ученикам интерес особый — в прошлом году воспитанники школы показали всем пример, как надо знать историю государства Российского. У них были одни из самых высоких оценок в Тульской области. Не подкачали они и в этом году.

Перед началом мероприятия председатель комитета областной думы по социальной политике Ольга Зайцева пожелала ребятам успешно пройти это испытание, чтобы не только проверить свои знания, но и в дальнейшем более глубоко изучать историю своей Родины. Она также напомнила молодым людям, что строить благополучное будущее может только государство, где знают и чтят родную историю.

Ольга Зайцева - Областная дума решила поддержать эту акцию и еще раз подчеркнуть ее важность, — сказала Ольга Сергеевна, отвечая на вопрос, как она оказалась среди тех, кто будет проходить тестирование. — Не могу похвастаться, что все знаю на отлично. Но постараюсь поднять все свои знания, полученные в школе и в институте, или в течение жизненного опыта. Конечно, готовилась и специально. Полистала литературу на историческую тему, зашла на сайт организаторов, чтобы понять, на какие темы будут вопросы. Какие-то периоды я и так знаю хорошо — люблю читать исторические романы. Конечно, как любой человек своего поколения, неплохо знаю события, связанные с революцией. Придя сюда, поговорила с преподавателями, они рассказали, как ребята готовились к тесту, и уверена, что они покажут высокие результаты.

В Тульском государственном педагогическом университете в тестировании приняла участие депутат областной Думы Галина Алешина. В приветственном выступлении Галина Ивановна также выразила уверенность в том, что студенты покажут высокие результаты, ведь в педуниверситете традиционно сильна историческая школа. Для проведения теста в педуниверситете, кстати, понадобилось две аудитории — одна не вместила всех желающих.

- У нас зарегистрировалось 304 участника, — рассказала член молодежного парламента Анастасия Брыксина. — Это не только студенты истфака, но и многих других факультетов, преподаватели. Обязаловки не было. Те, кто пришли, сами хотели проверить свои знания. Ребята показали себя молодцами, отнеслись к этому испытанию неравнодушно. А споры о правильных или неправильных ответах продолжались и после того, как они выходили из аудитории.

Кстати, многим участникам акции сорока отведенных минут оказалось даже много. На вопросы они отвечали быстро, и на большинстве площадок аудитории начали пустеть уже после двадцатой минуты. На вопросы об истории страны туляки отвечали быстро, и без подсказок.