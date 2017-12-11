В Туле грабители связали жертву и закрыли в шкафу

На фото – одна из подозреваемых.

Полицейские в Туле задержали подозреваемых в совершении разбоя. Жертвой преступников стала 38-летняя тулячка.

По предварительным данным, случайный знакомый потерпевшей поздним вечером пришел к ней в квартиру. Во время беседы с женщиной, он внезапно применил к потерпевшей силу.

Угрожая ножом, мужчина связал ей руки и закрыл в шкафу, после чего впустил в помещение двух своих подельниц.

Преступники забрали из квартиры жертвы ноутбук, мобильный телефон, планшетный компьютер, а затем скрылись. Потерпевшая, освободившись, обратилась в полицию.

- В городском Управлении МВД были проведены оперативные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения подозреваемых, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские выяснили, что к разбойному нападению причастны две женщины, одна из которых ранее судима и находилась в федеральном розыске за аналогичные преступления, а также ранее судимый мужчина. Всем подозреваемым по 30 лет.

У подозреваемых обнаружено и изъято похищенное. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». В полиции проверяют задержанных на возможную причастность к другим противоправным деяниям.