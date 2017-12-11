Туляки разыскивают очевидцев ДТП на улице Советской

Фото УГИБДД по Тульской области.

5 декабря в 12.45 в Туле возле дома №112 по улице Советской произошло ДТП: столкнулись автомобили «Хёндэ Санта Фе» и маршрутка «Форд Транзит». В аварии пострадали пассажиры «Форда»: 70-летняя и 59-летняя женщины.

Владелец автомобиля «Хёндэ Санта Фе» разыскивает очевидцев аварии.

Если у вас есть запись с видеорегистратора, звоните по телефону 8-910-942-73-93, Николай Алексеевич.