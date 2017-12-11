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Туляки разыскивают очевидцев ДТП на улице Советской
Фото УГИБДД по Тульской области.

Туляки разыскивают очевидцев ДТП на улице Советской

Нужна запись с видеорегистратора.

5 декабря в 12.45 в Туле возле дома №112 по улице Советской произошло ДТП: столкнулись автомобили «Хёндэ Санта Фе» и маршрутка «Форд Транзит». В аварии пострадали пассажиры «Форда»: 70-летняя и 59-летняя женщины.

Владелец автомобиля «Хёндэ Санта Фе» разыскивает очевидцев аварии.

Если у вас есть запись с видеорегистратора, звоните по телефону 8-910-942-73-93, Николай Алексеевич.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:36 +1
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