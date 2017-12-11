В Туле продолжается ремонт аварийных участков дорог

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В каждом районе ежедневно работает по одной бригаде специалистов.

Семь бригад специалистов продолжают ежедневно ремонтировать аварийные участки тульских дорог. Работы по восстановлению дорожного полотна осуществляют литым асфальтом, сообщает пресс-служба администрации города.

Так сегодня, 11 декабря, ремонт ведется на Одоевском путепроводе, улицах Коминтерна, Оборонной и в поселке Косая Гора.

Список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.