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В Туле продолжается ремонт аварийных участков дорог
В каждом районе ежедневно работает по одной бригаде специалистов.
Семь бригад специалистов продолжают ежедневно ремонтировать аварийные участки тульских дорог. Работы по восстановлению дорожного полотна осуществляют литым асфальтом, сообщает пресс-служба администрации города.
Так сегодня, 11 декабря, ремонт ведется на Одоевском путепроводе, улицах Коминтерна, Оборонной и в поселке Косая Гора.
Список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.
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