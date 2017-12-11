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В Тульской области сотрудники ГИБДД проверили безопасность маленьких пассажиров
Фото пресс-службы УГИБДД по Тульской области

В Тульской области сотрудники ГИБДД проверили безопасность маленьких пассажиров

В регионе прошел рейд «Пристегнись сам — пристегни ребенка!».

В минувшую пятницу и выходные дни сотрудники ГИБДД в Тульской области провели рейд «Пристегнись сам — пристегни ребенка!». Инспекторы Госавтоинспекции проверяли, как водители перевозят маленьких пассажиров.

За время проведения профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД выявили более 80 непристегнутых водителей и 40 автолюбителей, которые пренебрегли детской безопасностью и перевозили их без автокресел.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что согласно требованиям ПДД использование ремней безопасности обязательно для водителя и всех пассажиров, в том числе находящихся на заднем сидении. Использование ремней безопасности необходимо при каждой, даже самой незначительной поездке, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

Управление ГИБДД по Тульской области напоминают взрослым участникам дорожного движения, что перевозка детей в салоне автомобиля осуществляется с использованием специальных детских удерживающих устройств с рождения и до достижения ими 7-летнего возраста.

В возрасте от 7 до 11 лет (включительно) разрешается пристегивать детей штатным ремнем безопасности на задних пассажирских сидениях, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием ДУУ.

Автокресло позволяет не только минимизировать тяжесть последствий в результате аварии, но и спасает жизнь! Госавтоинспекция убедительно просит не пренебрегать жизнью и здоровьем своих детей.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:21 +1
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