На тульской «Октаве» будут производить гарнитуры для военных и гражданских самолетов

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Новая продукция будут легче и функциональнее своих предшественников.

Тульский завод «Октава» разработает серию новых авиационных гарнитур для военных и гражданских самолетов, производимых предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации. Разработка нового оборудования связана с изменениями требований к летной аппаратуре.

Проведение опытно-конструкторских работ — это одно из направлений нового руководства по восстановлению завода. С 2017 по 2025 годы предприятие инвестирует 33 млн рублей в НИОКРы, направленные на создание новых моделей гарнитур.

Вес первых образцов новой продукции в полтора раза меньше, чем у предыдущей модели, и составляет всего 250-300 граммов. Также новый продукт планируется оснастить модернизированным телефонным капсюлем — в сочетании с улучшенными показателями шумозаглушения это позволит повысить качество передаваемого речевого сигнала.

Тульские разработки соединят в себе надежность с функциональностью и эргономикой. Еще один явный плюс тульских разработок — это соотношения цены и качества. По сравнению с зарубежными аналогами европейской или американской сборки, производимые на тульском заводе гарнитуры будут на 10-30% дешевле.

– В стратегии развития завода «Октава» отводится существенная роль освоению авиационного рынка России. По программе Фонда развития промышленности «Октава» проведет опытно-конструкторские работы по созданию новых моделей гарнитур с использованием современных технологий. Разработанные новые летные гарнитуры получат серьезный импульс для конкуренции на отечественном и зарубежном рынках, — прокомментировал генеральный директор ПАО «Октава» Александр Веселов.

– ОАК заинтересован в оснащении самолетов отечественным инновационным оборудованием, соответствующим лучшим международным стандартам, — отметил вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по государственной авиации специального назначения Сергей Герасимов.

Сейчас отечественный рынок авиационных гарнитур эксперты оценивают в 360 млн рублей. Благодаря расширению ассортимент и повышению уровня продаж маркетологи надеются, что выручка предприятия к 2025 году вырастет на 28,2%.