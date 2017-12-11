На Зеленстрое пассажирский «ПАЗ» столкнулся с Renault Logan

Фото очевидца

На проспекте Ленина, рядом со станцией «Южная», произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель пассажирского «ПАЗа» спешил проскочить перекрёсток на разрешающий сигнал светофора и врезался в попутный Renault Logan.

По предварительной информации, при столкновении никто не пострадал, но на дороге образуется пробка, движение в сторону центра затруднено, оба участника аварии ждут инспекторов ГИБДД.