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В Туле прошёл фестиваль уличного вязания
Фото Юлии Александровой

В Туле прошёл фестиваль уличного вязания

В воскресенье в Центральном парке Тулы состоялся необычное мероприятие Ярнмбомнинг или фестиваль вязанного искусства.

Порядка 200 человек пришли на Рябиновую аллею, чтобы не только интересно провести время, но и украсить деревья в преддверии Нового года, а заодно и зарядиться праздничными эмоциями.
Участники украсили рябины с помощью ниток и заранее приготовленных игрушек.
- Это семейное мероприятие, которое призвано сплотить семьи. А кроме этого оно напоминает, что независимо от погоды настроение может быть прекрасным, если добавить в свою жизнь ярких красок, — рассказала пресс-секретарь ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова.
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В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 1
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 2
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 3
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 4
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 5
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 6
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 7
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 8
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 9
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 10
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 11
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 12
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 13
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 14
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 15
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 16
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 17
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 18
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 19
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 20
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 21
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 22
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 23
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 24
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 25
В Туле прошел фестиваль уличного вязания, Фото: 26
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:30 +5
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