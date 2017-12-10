В Туле прошёл фестиваль уличного вязания

Фото Юлии Александровой

Порядка 200 человек пришли на Рябиновую аллею, чтобы не только интересно провести время, но и украсить деревья в преддверии Нового года, а заодно и зарядиться праздничными эмоциями.

Участники украсили рябины с помощью ниток и заранее приготовленных игрушек.

- Это семейное мероприятие, которое призвано сплотить семьи. А кроме этого оно напоминает, что независимо от погоды настроение может быть прекрасным, если добавить в свою жизнь ярких красок, — рассказала пресс-секретарь ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова.