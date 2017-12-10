новости
новости
Регистрация
В Туле прошел благотворительный футбольный матч
Фото Алексея Пирязева

В Туле прошел благотворительный футбольный матч

Собранные деньги передадут детям с ограниченными возможностями здоровья, которые остро нуждаются в дорогостоящем лечении и средствах реабилитации.

9 декабря в спортивном комплексе ТулГУ прошла церемония открытия благотворительной акции «Вместе Детям». Организаторами мероприятия выступили Тульская лига любителей футбола и благотворительный фонд «Вместе Детям».

В спортивном комплексе ТулГУ состоялся товарищеский мини-футбольный матч между Сборной Звёзд Российского футбола и сборной Лиги Любителей Футбола. На паркет вышли Игорь Семшов, Алексей Медведев, Ренат Сабитов, Константин Головской. За сборную ЛЛФ сыграли лучшие игроки Мини-футбольного первенства тульского Чемпионата Лиги Любителей Футбола.
Тульские спортсмены ещё в первом тайме умудрились выйти вперёд со счётом 4:0. Однако в дальнейшем Сборная Звёзд России планомерно начала сокращать отставание: в течение второго тайма некоторое время разница в счёте была всего 1 мяч — 6:5. Но последнее слово все же осталось за Сборной ЛЛФ. Забив мяч на крайней минуте, Владимир Сальков поставил точку в игре 7:5 — победа ЛЛФ.

Сбор денежных средств будет производиться через ящики для пожертвований, установленные на игровых площадках футбольного турнира ЛЛФ Тулы, SMS-платежи и банковские переводы.

 

Благотворительную акцию проводит «Лига любителей футбола г. Тулы» совместно с Благотворительным фондом «Вместе детям», при поддержке Тульской торгово-промышленной палаты.

Цели и задачи акции:

  • сбор средств для лечения и реабилитации детей-инвалидов Тулы и области,
  • привлечение внимания общества к проблемам детей-инвалидов,
  • объединение усилий НКО и бизнеса в решении социальной проблемы.

Основные принципы проведения акции: адресная помощь и прозрачность расходов собранных средств (проверить движение денежных средств собранных в ходе благотворительной акции сможет каждый на сайте БФ «Вместе детям» в разделе «финансовая отчетность»).

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

Сбор денежных средств будет производиться:

  • через ящики для пожертвований, установленных на игровых площадках футбольного турнира ЛЛФ г. Тулы по адресам:

ФОК ТулГУ (пр. Ленина, 84-а): 

10 декабря с 9.00 до 21.00.

Зал автомеханического колледжа (ул. Вересаева, 7-а):

10 декабря с 10.00 до 21.00.

СК «Сплав» (ул. Щегловская Засека, 35):

10 декабря с 9.00 до 22.00.

  • расчетный счет БФ «Вместе детям»

Некоммерческая организация Благотворительный фонд помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям-инвалидам «Вместе детям»:

ИНН 7103522058; ОГРН 1147154037997.

КПП 710301001; ОКТМО 70701000001

Юридический адрес: 300901, Тульская область, г. Тула, пос. Горелки, Московское шоссе, дом 2 В, офис 12.

Банк получателя: Отделение № 8604 Сбербанка России г. Тула.

БИК 047003608

К/С 30101810300000000608

Р/С 40703810266000000052

В Тульском ОСБ № 6804

Президент Маклакова Ольга Алексеевна

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование.

Галерея
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 1
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 2
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 3
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 4
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 5
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 6
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 7
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 8
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 9
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 10
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 11
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 12
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 13
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 14
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 15
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 16
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 17
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 18
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 19
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 20
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 21
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 22
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 23
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 24
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 25
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 26
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 27
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 28
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 29
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 30
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 31
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 32
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 33
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 34
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 35
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 36
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 37
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 38
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 39
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 40
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 41
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 42
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 43
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 44
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 45
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 46
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 47
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 48
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 49
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 50
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 51
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 52
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 53
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 54
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 55
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 56
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 57
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 58
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 59
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 60
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 61
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 62
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 63
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 64
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 65
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 66
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 67
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 68
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 69
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 70
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 71
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 72
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 73
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 74
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 75
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 76
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 77
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 78
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 79
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 80
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 81
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 82
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 83
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 84
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 85
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 86
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 87
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 88
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 89
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 90
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 91
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 92
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 93
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 94
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 95
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 96
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 97
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 98
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 99
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 100
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 101
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 102
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 103
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 104
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 105
В Туле прошел благотворительный футбольный матч, Фото: 106
показать все фотографии
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
Благотворительный футбольный матчСборная Звезд Российского футбола
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошёл фестиваль уличного вязания
В Туле прошёл фестиваль уличного вязания
Российские хоккеисты проведут в Туле серию мастер-классов
Российские хоккеисты проведут в Туле серию мастер-классов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.