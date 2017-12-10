В Туле прошел благотворительный футбольный матч

Фото Алексея Пирязева

Собранные деньги передадут детям с ограниченными возможностями здоровья, которые остро нуждаются в дорогостоящем лечении и средствах реабилитации.

9 декабря в спортивном комплексе ТулГУ прошла церемония открытия благотворительной акции «Вместе Детям». Организаторами мероприятия выступили Тульская лига любителей футбола и благотворительный фонд «Вместе Детям».

В спортивном комплексе ТулГУ состоялся товарищеский мини-футбольный матч между Сборной Звёзд Российского футбола и сборной Лиги Любителей Футбола. На паркет вышли Игорь Семшов, Алексей Медведев, Ренат Сабитов, Константин Головской. За сборную ЛЛФ сыграли лучшие игроки Мини-футбольного первенства тульского Чемпионата Лиги Любителей Футбола.

Тульские спортсмены ещё в первом тайме умудрились выйти вперёд со счётом 4:0. Однако в дальнейшем Сборная Звёзд России планомерно начала сокращать отставание: в течение второго тайма некоторое время разница в счёте была всего 1 мяч — 6:5. Но последнее слово все же осталось за Сборной ЛЛФ. Забив мяч на крайней минуте, Владимир Сальков поставил точку в игре 7:5 — победа ЛЛФ.

Сбор денежных средств будет производиться через ящики для пожертвований, установленные на игровых площадках футбольного турнира ЛЛФ Тулы, SMS-платежи и банковские переводы.

Благотворительную акцию проводит «Лига любителей футбола г. Тулы» совместно с Благотворительным фондом «Вместе детям», при поддержке Тульской торгово-промышленной палаты.

Цели и задачи акции:

сбор средств для лечения и реабилитации детей-инвалидов Тулы и области,

привлечение внимания общества к проблемам детей-инвалидов,

объединение усилий НКО и бизнеса в решении социальной проблемы.

Основные принципы проведения акции: адресная помощь и прозрачность расходов собранных средств (проверить движение денежных средств собранных в ходе благотворительной акции сможет каждый на сайте БФ «Вместе детям» в разделе «финансовая отчетность»).

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

Сбор денежных средств будет производиться:

через ящики для пожертвований, установленных на игровых площадках футбольного турнира ЛЛФ г. Тулы по адресам:

ФОК ТулГУ (пр. Ленина, 84-а):

10 декабря с 9.00 до 21.00.

Зал автомеханического колледжа (ул. Вересаева, 7-а):

10 декабря с 10.00 до 21.00.

СК «Сплав» (ул. Щегловская Засека, 35):

10 декабря с 9.00 до 22.00.

расчетный счет БФ «Вместе детям»

Некоммерческая организация Благотворительный фонд помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям-инвалидам «Вместе детям»:

ИНН 7103522058; ОГРН 1147154037997.

КПП 710301001; ОКТМО 70701000001

Юридический адрес: 300901, Тульская область, г. Тула, пос. Горелки, Московское шоссе, дом 2 В, офис 12.

Банк получателя: Отделение № 8604 Сбербанка России г. Тула.

БИК 047003608

К/С 30101810300000000608

Р/С 40703810266000000052

В Тульском ОСБ № 6804

Президент Маклакова Ольга Алексеевна

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование.