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Погода в Туле 11 декабря: мокрый снег и до трех тепла

Погода в Туле 11 декабря: мокрый снег и до трех тепла

Синопники обещают кратковременные осадки, атмосферное давление остается пониженным.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в нашем регионе облачно, гололед.

Возможны осадки — мокрый снег и дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки ожидается — до 3 мм).

Днем воздух прогреется до +3°С, в ночные часы заморозки до −2°С. Ветер южной четверти 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с.

Атмосферное давление пониженное - 735−740 мм ртутного столба.

По данным Meteoinfo.ru

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 08:00 +2
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