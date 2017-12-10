Погода в Туле 11 декабря: мокрый снег и до трех тепла

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в нашем регионе облачно, гололед.

Возможны осадки — мокрый снег и дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки ожидается — до 3 мм).

Днем воздух прогреется до +3°С, в ночные часы заморозки до −2°С. Ветер южной четверти 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с.

Атмосферное давление пониженное - 735−740 мм ртутного столба.