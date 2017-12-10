11 декабря по ряду адресов в Туле не будет электричества

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11 декабря специалисты АО «Тульские городские электрические сети» будут вести плановые ремонтные работы. В связи с этим электричество будет отключено по адресам:

ул. Болдина, 114, 104, 112, 137, 108, 110, 106-а, 110-а, 118, 113−141 (нечётн.);

пер. Танковый, 15−22;

ул. Оружейная, 30-а, 28-а;

ул. Белкина, 18, 31, 33, 35;

пер. Гражданский, 6, 8, 10;

ул. 9 Мая, 20;

ул. Д. Ульянова, 20, 12, 16, 22, 18, 12/2, 14;

ул. Фестивальная, 50−110-а (чётн.);

пер. Грачевский, 1−18;

ул. Горсовета, 1−107 (нечётн.), 2−72 (чётн.);

ул. Криволученская, 1, 3;

3-й пр-зд Н. Островского, 2−14 (чётн.), 1−17 (нечётн.);

ул. Н. Островского, 2-а-8 (чётн.);

п. Лихвинка: