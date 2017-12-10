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11 декабря по ряду адресов в Туле не будет электричества
Фото azathabar.com

11 декабря по ряду адресов в Туле не будет электричества

Отключение связано с плановыми ремонтными работами.

11 декабря специалисты АО «Тульские городские электрические сети» будут вести плановые ремонтные работы. В связи с этим электричество будет отключено по адресам:

  • ул. Болдина, 114, 104, 112, 137, 108, 110, 106-а, 110-а, 118, 113−141 (нечётн.);
  • пер. Танковый, 15−22;
  • ул. Оружейная, 30-а, 28-а;
  • ул. Белкина, 18, 31, 33, 35;
  • пер. Гражданский, 6, 8, 10;
  • ул. 9 Мая, 20;
  • ул. Д. Ульянова, 20, 12, 16, 22, 18, 12/2, 14;
  • ул. Фестивальная, 50−110-а (чётн.);
  • пер. Грачевский, 1−18;
  • ул. Горсовета, 1−107 (нечётн.), 2−72 (чётн.);
  • ул. Криволученская, 1, 3;
  • 3-й пр-зд Н. Островского, 2−14 (чётн.), 1−17 (нечётн.);
  • ул. Н. Островского, 2-а-8 (чётн.);

п. Лихвинка:

  • п. 2-й Лихвинский, 12, 13, 17−26, 18-а;
  • 9-й Лихвинский пр-зд, 4−16 (чётн.), 9−15 (нечётн.);
  • 1-й Лихвинский пр-зд, 2, 4, 6;
  • 2-й Лихвинский пр-зд, 1−19 (нечётн.), 2−22 (чётн.);
  • 3-й Лихвинский пр-зд, 18.
 
Автор: Юлия Гришина, вчера, в 22:18 +1
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