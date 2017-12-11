Юных туляков приглашают в резиденцию Деда Мороза

Юных туляков и их родителей приглашают в резиденцию Деда Мороза. Торжественное открытие запланировано на 16 декабря в 11.00. Главный волшебник расположится в библиотеке в детском городке Центрального парка культуры и отдыха.



В программе праздника игры, конкурсы, театрализованное представление и, конечно, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

График работы резиденции: 16, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 декабря с 11.00.