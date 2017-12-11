новости
новости
Регистрация
Юных туляков приглашают в резиденцию Деда Мороза

Юных туляков приглашают в резиденцию Деда Мороза

Она откроется 16 декабря.

Юных туляков и их родителей приглашают в резиденцию Деда Мороза. Торжественное открытие запланировано на 16 декабря в 11.00. Главный волшебник расположится в библиотеке в детском городке Центрального парка культуры и отдыха. 

В программе праздника игры, конкурсы, театрализованное представление и, конечно, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

График работы резиденции: 16, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 декабря с 11.00.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:13 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Дед Морозрезиденция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На пожаре в Богородицке пострадала 93-летняя женщина
На пожаре в Богородицке пострадала 93-летняя женщина
Погода в Туле 11 декабря: мокрый снег и до трех тепла
Погода в Туле 11 декабря: мокрый снег и до трех тепла
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.