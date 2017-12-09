В Туле выбрали самого быстрого Деда Мороза

Фото Дмитрия Дзюбина.

В необычном забеге приняли участие более 20 Дедов Морозов, снегурочек и их маленьких помощников.

Сегодня, 9 декабря, в Центральном парке Тулы состоялся настоящий новогодний марафон.

В необычном забеге приняли участие более 20 Дедов Морозов, снегурочек и их маленьких помощников.

Забег начался в полдень на Фонтанной площади.

Кроме спортивных состязаний сегодня в парковой комнате истории состоится мастер-класс «Снежная Королева». Начнется оно в 19.00. Мероприятие повторится 19 декабря.

Завтра же в парке состоится еще одно необычное мероприятие – Ярнбомбинг или фестиваль вязаного граффити.

В воскресенье, 10 декабря, в полдень на Рябиновой аллее все желающие смогут освоить искусство ярнбомбинга, создав тёплую «одежду» для парковых деревьев.