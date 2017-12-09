Житель Куркино хранил 727 грамм наркотика

У злоумышленника изъят был каннабис и тетрагидроканнабиол.

Оперативниками уголовного розыска была получена информация, что у безработного и ранее судимого 30-летнего жителя районного центра хранятся наркотики.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства подозреваемого обнаружена растительная масса зелёного цвета и части наркосодержащих растений. Согласно заключению эксперта-краминалиста изъятое является наркотическим веществом каннабис весом 281 гр. и наркотическим средством тетрагидроканнабиол весом 446 гр.

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков.