Житель Куркино хранил 727 грамм наркотика
У злоумышленника изъят был каннабис и тетрагидроканнабиол.
Оперативниками уголовного розыска была получена информация, что у безработного и ранее судимого 30-летнего жителя районного центра хранятся наркотики.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства подозреваемого обнаружена растительная масса зелёного цвета и части наркосодержащих растений. Согласно заключению эксперта-краминалиста изъятое является наркотическим веществом каннабис весом 281 гр. и наркотическим средством тетрагидроканнабиол весом 446 гр.
В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков.
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