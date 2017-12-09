новости
новости
Регистрация
Прокуратура: алкоголь стал причиной падения со второго этажа школьницы в Шатске

Прокуратура: алкоголь стал причиной падения со второго этажа школьницы в Шатске

За вовлечение несовершеннолетнего к употреблению алкоголя возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним,  ЧП в Шатске в Туле произошло днем 15 ноября. Семиклассница выпала со второго этажа многоквартирного дома. 

Девочка выжила, но получила многочисленные переломы и была доставлена в больницу скорой медицинской помощи им Д.Я. Ваныкина.
 
В целях установления причин и условий произошедшего, прокуратурой Ленинского района проведена проверка.
 
Установлено, что в день происшествия, после школы, несовершеннолетняя распивала спиртные напитки – алкогольный коктейль – вместе с двумя несовершеннолетними подругами. Именно алкогольное опьянение и явилось причиной падения.
 
Также удалось выяснить, что алкогольный коктейль подросткам приобрел местный 59-летний мужчина .
 
В связи с этим заместителем прокурора района 8 декабря вынесено постановление о возбуждении в отношении Виктора М. дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции).
 
Постановление направлено в Ленинскую территориальную муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования г. Тула для рассмотрения по существу.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:21 0
Другие статьи по темам
Событие
падение из окна
Место
ТулаШатск
Прочее
прокуратура Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске мужчина отравился угарным газом из-за трупа крупной птицы в дымоходе
В Новомосковске мужчина отравился угарным газом из-за трупа крупной птицы в дымоходе
Тульская область получит 225 млн рублей на строительство и капремонт домов культуры
Тульская область получит 225 млн рублей на строительство и капремонт домов культуры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.