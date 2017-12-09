Прокуратура: алкоголь стал причиной падения со второго этажа школьницы в Шатске
За вовлечение несовершеннолетнего к употреблению алкоголя возбуждено дело об административном правонарушении.
Напомним, ЧП в Шатске в Туле произошло днем 15 ноября. Семиклассница выпала со второго этажа многоквартирного дома.
Девочка выжила, но получила многочисленные переломы и была доставлена в больницу скорой медицинской помощи им Д.Я. Ваныкина.
В целях установления причин и условий произошедшего, прокуратурой Ленинского района проведена проверка.
Установлено, что в день происшествия, после школы, несовершеннолетняя распивала спиртные напитки – алкогольный коктейль – вместе с двумя несовершеннолетними подругами. Именно алкогольное опьянение и явилось причиной падения.
Также удалось выяснить, что алкогольный коктейль подросткам приобрел местный 59-летний мужчина .
В связи с этим заместителем прокурора района 8 декабря вынесено постановление о возбуждении в отношении Виктора М. дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции).
Постановление направлено в Ленинскую территориальную муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования г. Тула для рассмотрения по существу.
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