новости
новости
Регистрация
В Туле проверили качество питания в школах и детсадах

В Туле проверили качество питания в школах и детсадах

Сегодня на базе Центра образования №5 состоялось заседание общественного питания.

В Туле проверили качество питания в школах и детсадах. Сегодня, 7 декабря, на базе Центра образования № 5 состоялось заседание общественного питания.
 
Было отмечено, что проверке качества поставляемых продуктов питания уделяется повышенное внимание. Регулярно члены совета по питанию, в состав которой входят представители администрации учебного заведения, подрядчика, медработники и родители учеников, проводят контрольные мероприятия, в ходе которых проверяется не только качество продуктов, из которых приготовлен завтрак, обед или ужин, но и вес порции, которая положена ребёнку.
 
 
Ещё одним способом проверить качество питания является тематическое анкетирование. Благодаря этому удалось выяснить, что большинство родителей считают, что питание их детей в учебных учреждениях организовано на достойном уровне. Замечаний к блюдам, которые подаются их детям, выявлено не было.
 
В качестве предложений родители высказываются за замену обычного хлеба бездрожжевым, а также просят давать больше фруктов.
Как рассказала технолог ООО «Торговый Дом СПП», в зимний период блюда дополнительно витаминизируются. Так, например, в компот добавляется аскорбиновая кислота.
 
Но самым наглядным показателем качества являются пустые тарелки по окончании обеда. В Центре образования № 5 даже запеканку, которую многие дети не едят, ученики с удовольствием съедают и просят добавки.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:17 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
совет по питанию

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские предприниматели за 10 месяцев взяли кредитов на 537,1 млрд рублей
Тульские предприниматели за 10 месяцев взяли кредитов на 537,1 млрд рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.