В Туле проверили качество питания в школах и детсадах. Сегодня, 7 декабря, на базе Центра образования № 5 состоялось заседание общественного питания.

Было отмечено, что проверке качества поставляемых продуктов питания уделяется повышенное внимание. Регулярно члены совета по питанию, в состав которой входят представители администрации учебного заведения, подрядчика, медработники и родители учеников, проводят контрольные мероприятия, в ходе которых проверяется не только качество продуктов, из которых приготовлен завтрак, обед или ужин, но и вес порции, которая положена ребёнку.

Ещё одним способом проверить качество питания является тематическое анкетирование. Благодаря этому удалось выяснить, что большинство родителей считают, что питание их детей в учебных учреждениях организовано на достойном уровне. Замечаний к блюдам, которые подаются их детям, выявлено не было.

В качестве предложений родители высказываются за замену обычного хлеба бездрожжевым, а также просят давать больше фруктов.

Как рассказала технолог ООО «Торговый Дом СПП», в зимний период блюда дополнительно витаминизируются. Так, например, в компот добавляется аскорбиновая кислота.

Но самым наглядным показателем качества являются пустые тарелки по окончании обеда. В Центре образования № 5 даже запеканку, которую многие дети не едят, ученики с удовольствием съедают и просят добавки.