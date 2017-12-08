Тульские предприниматели за 10 месяцев взяли кредитов на 537,1 млрд рублей

Это на 27,5% выше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

За 10 месяцев 2017 года объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства Тульской области, составил 37,8 млрд рублей. Это на 27,5% выше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Совокупный объем кредитов, полученных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями региона, за указанный период составил 537,1 млрд рублей.

Наибольший объем кредитных ресурсов был предоставлен предприятиям обрабатывающих производств – 380,9 млрд рублей, а также по таким видам экономической деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 49,5 млрд рублей, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 48,5 млрд рублей.

На 1 ноября на территории региона действовало 2 региональных банка, 8 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, 300 внутренних структурных подразделений кредитных организаций и их филиалов (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Оперативная информация о результатах деятельности кредитных организаций представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» № 10 за 2017 год на официальном сайте www.cbr.ru.