В Тульской области «Хёндэ» при обгоне врезался во встречный «Форд»

Фото из группы ВКонтакте «Подслушано в Епифани и округе».

7 декабря на 125-м км автодороги «Кашира — Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая» произошла серьезная авария. По предварительным данным, 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Хёндэ Солярис», при обгоне не справилась с управлением и врезалась во встречный «Форд Фокус». Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В ДТП пострадали два человека: водитель «Хёндэ» и 57-летняя пассажирка. Все обстоятельства выясняются.