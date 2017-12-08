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В Тульской области «Хёндэ» при обгоне врезался во встречный «Форд»
Фото из группы ВКонтакте «Подслушано в Епифани и округе».

В Тульской области «Хёндэ» при обгоне врезался во встречный «Форд»

В ДТП пострадали два человека.

7 декабря на 125-м км автодороги «Кашира — Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая» произошла серьезная авария. По предварительным данным, 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Хёндэ Солярис», при обгоне не справилась с управлением и врезалась во встречный «Форд Фокус». Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В ДТП пострадали два человека: водитель «Хёндэ» и 57-летняя пассажирка. Все обстоятельства выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:48 +2
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