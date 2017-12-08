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В Туле при участии детского омбудсмена Наталии Зыковой создан Совет отцов

В Туле при участии детского омбудсмена Наталии Зыковой создан Совет отцов

Он будет заниматься оказанием помощи одиноким отцам и проводить мероприятия в учреждениях для несовершеннолетних.

В пятницу, 8 декабря, в Туле состоялось первое заседание Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой. В своём выступлении детский омбудсмен отметила, что Совет будет способствовать повышению статуса отца в российской семье, его значимой роли в воспитании детей и укреплению семейных ценностей.

Одной из основных задач работы Совета является активизация деятельности мужчин в вопросах укрепления и развития институтов семьи и детства. Наталия Зыкова сообщила, что до конца года Совет отцов будет создан на федеральном уровне, при участии уполномоченного по правам ребенка при Президенте России Анны Кузнецовой.

На заседании Совета отцов было утверждено Положение, а председателем Совета был избран депутат Тульской городской Думы Павел Веселов. Одним из его заместителей стал отец четверых детей Владимир Сёмин.

Участники наметили план работы Совета на следующий год – он будет заниматься социальной рекламой, оказанием помощи одиноким отцам, воспитывающим детей, а также проводить мероприятия в социальных учреждениях для несовершеннолетних.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 0
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