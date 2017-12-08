Специалисты «ТНС энерго Тула» рассказали жителям Ефремова о замене электрических счётчиков

Представители АО «ТНС энерго Тула» проводят разъяснительные беседы о замене счетчиков и способах экономии электроэнергии с жителями Тульской области. Очередное мероприятие прошло в Ефремове, где была затронута тема незаконной замены счетчиков.

В последнее время энергетикам нередко поступают жалобы на компании, навязывающие замену индивидуальных приборов учета энергии – по городу распространяются объявления о необходимости замены счетчиков. Проще всего ввести в заблуждение одиноких пенсионеров.

Обратившись к таким «мастерам», жители оплачивают установку прибора учета, который должным образом не введен в эксплуатацию: в ресурсоснабжающую организацию не передается информация о приборе и его показания – в результате возникают проблемы с расчетом потребленного ресурса.

Объявления о замене счетчиков распространяются не поставщиками электроэнергии, а сторонними организациями, осуществляющими монтаж и установку электрооборудования. Замена счетчика без ведома сотрудников ресурсоснабжающей организации является нарушением закона, а прибор признается нерасчетным.

Установку пломб на приборах учета, как и оценку пригодности счетчика, может производить ресурсоснабжающая организация либо управляющая компания, если у неё имеется соответствующее разрешение. Представители других организаций не имеют права проводить какие-либо действия со счетчиками.