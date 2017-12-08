Кристина Si вдохновилась участницей проекта «Ты супер! Танцы»

Фото НТВ.

Ради мечты — попасть в финал проекта — участники готовы усердно тренироваться и постоянно совершенствоваться. Танцевальные номера, которые увидят зрители уже в эту субботу, подготовлены с размахом бродвейских постановок: хореография, декорации, костюмы — всё на высоком уровне. Но главными на сцене остаются конкурсанты. Поддерживать их перед ответственным концертом всегда приезжают известные артисты.

К одной из участниц полуфинала, Валерии Родионовой, на съёмки приехала уроженка Тулы, певица Кристина Si, чтобы спеть специально для неё лиричную композицию. Кристина Si следит за проектом с первого выпуска и восхищается талантом юных танцоров.



– Лера довела меня до мурашек! Я испытала какие-то невероятные эмоции, даже чуть не заплакала во время её выступления, – говорит Кристина Si. – Она очень искренняя, очень эмоциональная — это берет за живое. Лера меня впечатлила и вдохновила. Это был не просто танец, а настоящая непростая история, рассказанная языком танца. Безумно талантливые дети, конечно же, буду и дальше наблюдать за ними, буду оказывать им свою поддержку, болеть за них и, конечно же, за Леру. Надеюсь, еще будут ребята, которые выберут для танца мои песни, — это очень приятно!



Кристина Si спела для Валерии Родионовой, а конкурсантка ещё раз показала свою сложную и глубокую танцевальную постановку.