Погода в Туле 9 декабря: гололедица, мокрый снег и до трёх градусов тепла

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно.

Ожидаются небольшие осадки – мокрый снег (по данным сайта Метеоинфо за сутки – до 1 мм). На дорогах местами гололедица.

Ветер, юго-восточный 5-10 м/с. Ночью заморозки до -7 градусов, днём – от -3 до +2. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.