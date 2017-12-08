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Погода в Туле 9 декабря: гололедица, мокрый снег и до трёх градусов тепла

Погода в Туле 9 декабря: гололедица, мокрый снег и до трёх градусов тепла

Синоптики прогнозируют облачность, небольшой ветер и пониженное атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно.

Ожидаются небольшие осадки – мокрый снег (по данным сайта Метеоинфо за сутки – до 1 мм). На дорогах местами гололедица.

Ветер, юго-восточный  5-10 м/с. Ночью заморозки до -7 градусов, днём – от -3 до +2. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +3
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