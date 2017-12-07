В Тульской области выдано около 223 тысяч платежных карт «Мир»

Средняя сумма покупки по этой карте в регионе составила 635 рублей.

Туляки активно используют банковские карты для оплаты товаров и услуг. Так, за 9 месяцев 2017 года средняя сумма покупки по карте «Мир» в регионе составила 635 рублей. По данным на 1 октября в регионе выдано около 223 тысяч карт.

В ЦФО в октябре текущего года количество транзакций с использованием национальной платежной карты составило почти 12 млн операций, средний чек был на сумму 528 рублей.

По данным Национальной системы платежных карт (НСПК), в Российской Федерации банками-участниками платежной системы «Мир» уже выпущено более 26 млн карт. В 2018 году НСПК рассчитывает удвоить показатели.

Одним из важных направлений работы НСПК в ближайшее время станет масштабный выпуск карт «Мир», оснащенных защищенным микрочипом отечественного производства. Отечественные микросхема и программное обеспечение к ней, отмечают эксперты, гарантируют пользователю отсутствие «скрытого» (недекларированного) функционала. Микросхема была разработана по заказу Банка России.

Как напоминает управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков, поэтапный переход на карту «Мир» для бюджетников определен законом и должен быть завершен до 1 июля 2018 года, пенсионеров переведут на карту национальной платежной системы до 1 июля 2020 года.