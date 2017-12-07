В Туле почтили память солдат, погибших при обороне города в 1941 году

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Участники возложили гирлянды и цветы к Вечному огню.

7 декабря в областной столице, на площади Победы и у стелы, посвященной присвоению Туле звания «Город-герой», прошли торжественные мероприятия.

Возложение цветов и венков приурочено к 76-летию обороны Тулы и 41-й годовщине присвоения Туле почетного звания «Город-герой».

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, члены регионального правительства, воспитанники Тульского суворовского военного училища, участники движения «Юнармия», кадеты, студенты, жители города.



Участники возложили гирлянды и цветы к Вечному огню. Память погибших почтили минутой молчания и ружейным салютом. В завершение мероприятия воины-десантники прошли по площади торжественным маршем.