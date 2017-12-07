Туляки напишут Всероссийский юридический диктант
Вопросы диктанта будут касаться знания Конституции, трудовых, административных, гражданских и семейных прав.
9 декабря в 10.00 по московскому времени, в преддверии Дня конституции, одновременно во всех регионах нашей страны начнется Всероссийский правовой (юридический) диктант.
Диктант рассчитан на всех граждан РФ в возрасте от 14 лет. Ожидается, что в нем примут участие более 20 тысяч россиян, в том числе губернаторы и известные общественные и политические деятели.
Вопросы диктанта будут касаться знания Конституции, трудовых, административных, гражданских и семейных прав. Время выполнения заданий – 60 минут.
12 декабря Ассоциация юристов России и «Деловая Россия» на совместной пресс-конференции подведут итоги диктанта и представят данные об уровне правового сознания граждан России. Полученные данные станут основой для оказания бесплатной юридической помощи.
Для участия в диктанте нужно обратиться к представителям региональных площадок, независимо от места жительства. Контакты отделений здесь.
По окончании мероприятия все участники получат сертификаты об участии в Диктанте.
Стратегические партнеры: Московский государственный юридический университет имени О .Е. Кутафина, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, ООО «Европейская юридическая служба», Фонд развития моногородов, «Российская газета».
Организаторами диктанта выступают Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».
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