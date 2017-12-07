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Туляки: Владимир Путин - сильный лидер
Фото Алексея Пирязева, из соцсетей, ВЦИОМ

Туляки: Владимир Путин - сильный лидер

Действующий президент России объявил о своем намерении участвовать в выборах главы государства в 2018 году. Мы спросили туляков, что они думают по этому поводу.

6 декабря президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками нижегородского завода «ГАЗ» сообщил, что намерен баллотироваться на новый срок.

Решение главы государства поддержал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. 

Мы спросили у туляков, как они относятся к выдвижению действующего президента на новый срок и что думают о Владимире Путине как о главе государства.

Павел Табакеров, ветеран:

- Как военный человек, как ветеран, я могу сказать, что когда президентом нашей великой страны стал Владимир Владимирович Путин, многое изменилось к лучшему. Мы вновь обрели международный авторитет, начали уважать себя и свою историю. После кошмара 90-х годов, вместе с ним мы сохранили Россию от развала. Мы уже доказали свою преданность Родине, очень важно, чтобы это чувство глубочайшего почтения к своему прошлому продолжили наши дети и внуки.

Евгений Богачев, член Президиума областного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов:

- Я считаю, что Владимир Путин единственный достойный кандидат.  Прошло меньше 20 лет, как он встал у руля страны, это ведь совсем немного, а мы уже видим такие глобальные изменения. К нам в мире стали относиться с уважением! Еще четверть века назад это было немыслимо! И даже сейчас, чем больше давление извне, тем сильнее наши люди сплачиваются. Мы начали уважать себя, уважать друг друга, все чаще рассказывать нашим детям о подвигах нашего великого народа.

Анастасия Блинцова:

- Сказать, что Владимир Путин правильный президент, очень мало. Он еще и прекрасный человек, который заботится о детях и молодых семьях. Я счастливая мама троих сыновей, и не представляю другой жизни! Я хочу дать своим детям только лучшее, это становится возможным с такой сильной государственной поддержкой. Я получила сертификат на материнский капитал. Думаю использовать его на первый взнос за квартиру. С 1 января 2018 года в силу вступает программа президента о снижении процентной ставки по ипотеке для семей с 3 детьми. Мы о таком даже мечтать не могли! Сейчас ставка по ипотеке составляет 10,5%, а по программе Владимира Путина 4,5% из них будет выплачивать государство. Мы уже собрали все необходимые документы и с нетерпением ждем, когда сможем переехать в квартиру, где у каждого ребенка будет своя комната.  

Валерий Данилов, заместитель председателя совета ветеранов по Зареченскому территориальному округу администрации Тулы:

- 41 год назад мне выпала огромная честь: я присутствовал при вручении нашему городу почетного звания «Город-Герой».  После того, как распался Советский Союз, стране жизненно необходим был сильный лидер, и спустя почти 10 лет во главе нашей огромной страны встал наконец именно такой умный и точный руководитель - Владимир Владимирович Путин. Было бы у меня 6 рук, я бы все 6 поднял за кандидатуру Владимира Владимировича. Он человек слова! Для президента очень важно подобрать хорошую команду. Как тонкий стратег, Владимир Владимирович сплотил вокруг себя достойнейших людей. Обстановка в мире всегда была нестабильна, в такие моменты очень важно полагаться на собственные силы. С таким президентом наше государство год от года становится сильнее и сплоченнее. Очень важно продолжать этот курс.

Олеся Мосолова, студентка:

- Владимир Путин - хороший руководитель и очень импозантный мужчина. Несмотря на довольно солидный возраст, он в прекрасной форме, выглядит просто отлично для своих лет! Он классный! Мне бы очень хотелось с ним встретиться лично, я уверена, что, даже учитывая его нехилый статус, он простой и открытый человек, очень живой и очень интересный! Если он продолжит руководить страной, все будет хорошо.

Оксана Голева:

- Если честно, я не вижу в списке претендентов на президентское кресло кандидата достойнее, чем Владимир Путин. Он действительно смог сплотить страну, вернуть уважение мировых держав, причем за довольно недолгое время, это дорогого стоит! Сейчас в стране реализуется много программ поддержки семьям, я сама мама и для меня это очень важно. Остальные политики на фоне Владимира Путина выглядят довольно бледно.

Владимир Гуляев, президент региональной общественной организации «Спортивная федерация хоккея Тульской области»:

- Как говорится, трус не играет в хоккей. В мае 2017 года на ледовой арене в Сочи мы вышли на лед с Владимиром Путиным. Игра была очень напряженная, очень острая. Президент в отличной спортивной форме, даст фору многим!  

Анна Балашова, врач-терапевт, врач спортивной медицины и функциональной диагностики.

 

- Медицина - это мое призвание, я хочу помогать людям. Глядя на то, что делает Владимир Путин, думаю, у нас общие цели. Мне очень импонирует то, что он делает. Что не мало важно, он очень хорошо выглядит! Он очень харизматичный мужчина с глубоким проникновенным взглядом, его не только приятно слушать, но и смотреть! 

С туляками согласны больше половины жителей нашей страны. По данным ВЦИОМ, сейчас Владимиру Путину доверяют 53% россиян. 

Также эксперты отмечают рост доверия к деятельности президента России за последние 6 лет. Так, в 2012 году он чуть превышал отметку 50%, а теперь составляет больше 80%.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 19:16 −1
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