Тульская область – на втором месте в России по урожаю картофеля и рапса

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В нем приняли участие руководители и специалисты сельскохозяйственной отрасли, ветераны и заслуженные работники сельского хозяйства региона. Губернатор Алексей Дюмин поблагодарил их за большой труд. В этом году был собран рекордный за 30 лет урожай зерновых и зернобобовых культур. Кроме того, Тульская область занимает второе место в стране по урожаю картофеля и рапса.

Развитие идет по всем основным направлениям: растениеводство, животноводство, пищевая и перерабатывающая промышленность. Открываются новые фермерские хозяйства, реализуются разноплановые инвестпроекты на общую сумму почти 80 миллиардов рублей, активно возвращаются в оборот сельскохозяйственные земли.

В регионе налаживается производство свинины, растёт производство мяса птицы и куриного яйца. Есть конкретные планы по развитию молочного животноводства. По словам главы региона, важно, чтобы каждый житель области был обеспечен основными продуктами питания местного производства:

Наши цели – к 2021 году увеличить посевную площадь до 1 миллиона гектаров, сохранить свои позиции по валовому сбору основных культур и успешно завершить реализацию всех инвестиционных проектов.

Губернатор подчеркнул, что правительство Тульской области готово поддержать тех, кто трудится на своей родной земле. Это поможет вывести тульский агропромышленный комплекс на новый уровень. Алексей Дюмин пожелал участникам собрания новых успехов и вручил награды отличившимся работникам отрасли.