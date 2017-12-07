новости
новости
Регистрация
Тульская область – на втором месте в России по урожаю картофеля и рапса
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульская область – на втором месте в России по урожаю картофеля и рапса

В Тульском кремле состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов сельскохозяйственного года.

В нем приняли участие руководители и специалисты сельскохозяйственной отрасли, ветераны и заслуженные работники сельского хозяйства региона. Губернатор Алексей Дюмин поблагодарил их за большой труд. В этом году был собран рекордный за 30 лет урожай зерновых и зернобобовых культур. Кроме того, Тульская область занимает второе место в стране по урожаю картофеля и рапса.

Развитие идет по всем основным направлениям: растениеводство, животноводство, пищевая и перерабатывающая промышленность. Открываются новые фермерские хозяйства, реализуются разноплановые инвестпроекты на общую сумму почти 80 миллиардов рублей, активно возвращаются в оборот сельскохозяйственные земли. 

В регионе налаживается производство свинины, растёт производство мяса птицы и куриного яйца. Есть конкретные планы по развитию молочного животноводства. По словам главы региона, важно, чтобы каждый житель области был обеспечен основными продуктами питания местного производства:

Наши цели – к 2021 году увеличить посевную площадь до 1 миллиона гектаров, сохранить свои позиции по валовому сбору основных культур и успешно завершить реализацию всех инвестиционных проектов.

Губернатор подчеркнул, что правительство Тульской области готово поддержать тех, кто трудится на своей родной земле. Это поможет вывести тульский агропромышленный комплекс на новый уровень. Алексей Дюмин пожелал участникам собрания новых успехов и вручил награды отличившимся работникам отрасли.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:10 +2
Другие статьи по темам
Событие
сельское хозяйствоподведение итогов годаурожайагропромышленный комплекс
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки: Владимир Путин - сильный лидер
Туляки: Владимир Путин - сильный лидер
В Туле полицейские задержали серийного грабителя
В Туле полицейские задержали серийного грабителя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.