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Алексей Дюмин прокомментировал решение Владимира Путина об участии в выборах

Алексей Дюмин прокомментировал решение Владимира Путина об участии в выборах

По мнению главы Тульской области, люди ждали, что президент будет баллотироваться на новый срок.

На встрече с сотрудниками нижегородского завода «ГАЗ» президент Владимир Путин сообщил, что намерен баллотироваться на новый срок.

Незадолго до этого к главе государства уже обращались с вопросом об участии в выборах 2018 года, но он ответил, что примет решение «в ближайшее время».

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, решение Владимира Владимировича он полностью приветствует:

Меня об этом часто спрашивали во время встреч и поездок по области. Люди этого ждали. Приветствуем и поддерживаем.

Напомним, выборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:02 −5
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