Алексей Дюмин прокомментировал решение Владимира Путина об участии в выборах
По мнению главы Тульской области, люди ждали, что президент будет баллотироваться на новый срок.
На встрече с сотрудниками нижегородского завода «ГАЗ» президент Владимир Путин сообщил, что намерен баллотироваться на новый срок.
Незадолго до этого к главе государства уже обращались с вопросом об участии в выборах 2018 года, но он ответил, что примет решение «в ближайшее время».
По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, решение Владимира Владимировича он полностью приветствует:
Меня об этом часто спрашивали во время встреч и поездок по области. Люди этого ждали. Приветствуем и поддерживаем.
Напомним, выборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года.
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