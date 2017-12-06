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Спустя 41 год тулячке возместили 3 млн рублей ущерба за отрезанные пальцы

Спустя 41 год тулячке возместили 3 млн рублей ущерба за отрезанные пальцы

Инцидент случился еще в 1976 году в столовой пионерского лагеря.

В Саратовской области в прокуратуру обратилась 55-летняя жительница Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что заявительница в 14-летнем возрасте (в 1976 году), отдыхая в пионерском лагере «Ласточка», находившемся на тот момент на балансе Базарно-Карабулакской МПМК Саратовской области, во время дежурства по столовой получила травму при нарезке хлеба. Девушка утратила 50% профессиональной трудоспособности (были ампутированы пальцы одной руки).

Пролетарский районный суд Тулы в 2010 году обязал оздоровительный комплекс возместить ущерб пострадавшей.

В финансовом управлении администрации Базарно-Карабулакского района с 2011 года на исполнении находились два исполнительных листа о взыскании с «Ласточки» ущерба. Однако деньги заявительнице не выплачивали.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед заявительницей по указанным исполнительным листам в размере более 3 млн рублей погашена в полном объеме.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:37 +3
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