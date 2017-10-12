Тульская делегация станет одной из самых многочисленных на Всемирном фестивале молодежи и студентов

Волонтеры из Тульской области.

С 14 по 22 октября в Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором примут участие 20 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из 150 стран мира.

Тульская делегация — одна из самых многочисленных среди делегаций субъектов РФ.

В Сочи отправятся 265 студентов, 45 из них – волонтеры. Ребят ждет насыщенная программа: выставка YOUTH EXPO, круглые столы, дискуссии, мастер-классы и многое другое.



Работа на фестивале будет построена по таким направлениям, как экология и здоровье, индустрия будущего, гражданская платформа, культура, экономика для будущего развития.



Уже сегодня вечером, 12 октября, студенты отправятся на поезде в Сочи.