Какие улицы Тулы будут обесточены 7 декабря
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» информируют о проведении плановых работ.
С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- ул. М. Горького, 1-г,
- ул. Октябрьская, 41, 45, 43, 47,
- ул. Советская, 60-а, 56-а, 54, 60, 56, 58,
- пр-т Ленина, 14-б,
- п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,
- ул. Пионерская, 10-17,
- пер. Броневой, 2-24,
- пер. Танковый, 1-12, 17, 19,
- ул. Болдина, 133, 135,
- пер. Стандартный, 15-30.
Другие статьи по темам
Место