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Какие улицы Тулы будут обесточены 7 декабря

Какие улицы Тулы будут обесточены 7 декабря

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» информируют о проведении плановых работ.

С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. М. Горького, 1-г,
  • ул. Октябрьская, 41, 45, 43, 47,
  • ул. Советская, 60-а, 56-а, 54, 60, 56, 58,
  • пр-т Ленина, 14-б,
  • п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,
  • ул. Пионерская, 10-17,
  • пер. Броневой, 2-24,
  • пер. Танковый, 1-12, 17, 19,
  • ул. Болдина, 133, 135,
  • пер. Стандартный, 15-30.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:44 +1
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